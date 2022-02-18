российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 18 февраля 2022, 17:23 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Скончалась на месте»: в Москве рухнувшая с крыши наледь убила женщину

Сегодня в Москве в результате падения наледи с крыши дома погибла 59-летняя женщина. Как сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (по ст. 109 УК РФ).

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло сегодня на улице 13-я Парковая. «На женщину 1963 года рождения упала наледь. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте», – говорится в сообщении.

В данный момент устанавливаются лица, ответственные за уборку кровли. В СКР подчеркнули, что по итогам расследования будет дана правовая оценка действию или бездействию должностных лиц управляющей компании.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Пытался добить дочь топором: следствие настаивает на мере пресечения для 82-летнего москвича / В московской школе умер подросток после употребления медицинского препарата / Пьяные мигранты-дворники напали на москвичку / ЧП в Москве: женщина выбросила с балкона своего новорожденного сына / ЧП в Москве: около входа в Госдуму обрушились строительные леса / В Москве снова «минируют» школы / В Москве возбуждено уголовное дело после падения ребенка с высоты 18 этажа / Оскорбление чувств верующих: СКР предъявил обвинения фигурантам эротической фотосессии около мечети

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,