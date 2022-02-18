«Скончалась на месте»: в Москве рухнувшая с крыши наледь убила женщину

Сегодня в Москве в результате падения наледи с крыши дома погибла 59-летняя женщина. Как сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (по ст. 109 УК РФ).

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло сегодня на улице 13-я Парковая. «На женщину 1963 года рождения упала наледь. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте», – говорится в сообщении.

В данный момент устанавливаются лица, ответственные за уборку кровли. В СКР подчеркнули, что по итогам расследования будет дана правовая оценка действию или бездействию должностных лиц управляющей компании.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»