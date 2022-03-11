Костромич попытался сжечь родных, а убил соседа

Житель села Пыщуг в Костромской области дотла спалил двухэтажный дом на восемь квартир, пытаясь расправиться с женой и пасынком. Его родные сумели спастись, но житель одной из соседних квартир погиб.

Вечером 9 марта 66-летний мужчина во время застолья с алкоголем поссорился с женой и ее сыном. Он разлил по полу комнаты бензин, поджег и выбежал из квартиры. Родственники сумели выбраться в окно, но огонь перекинулся на другие квартиры.

«В результате пожара дом уничтожен полностью, погиб мужчина, проживавший в соседней квартире. В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан, дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», – рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Следователи готовят документы в суд для ареста подозреваемого. По делу назначены экспертизы. Мужчине вскоре предъявят обвинение.

Как сообщал «Новый День», житель Марий Эл пытался заживо спалить в квартире сожительницу, ее дочь и знакомую. Женщинам удалось выбраться через окно.

Кострома, Наталья Рязанова

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