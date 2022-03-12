В Приморье умер второй пострадавший от снаряда мальчик

Второй ребенок, пострадавший от взрыва снаряда в приморском селе Владимировка, умер в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

Напомним, вечером 11 марта мальчики 11 и 12 лет играли со старым снарядом, найденным вблизи от села. Они принесли его во двор дома и по неосторожности активировали. Один ребенок погиб на месте взрыва, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

«Второй мальчик, который вчера был доставлен в медучреждение, скончался», – рассказала инспектор контрольно-следственного отдела приморского управления СКР Лаура Скоробогатова ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), назначили необходимые экспертизы. Прокуратура организовала собственную проверку.

«Прокуратура даст оценку исполнению законодательства о несовершеннолетних и молодежи, в том числе полноте мер по воспитанию и уходу за детьми, принимаемых законными представителями, а также деятельности органов системы профилактики», – пояснили в ведомстве.

Владивосток, Наталья Рязанова

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