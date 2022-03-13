Трое детей погибли в пожаре под Кировом

Трое детей погибли в пожаре в городе Котельниче Кировской области. Дети оставались дома одни, старшему было пять лет, рассказали в областной прокуратуре.

Пожар в двухквартирном доме случился в ночь на 13 марта. 13 сотрудников МЧС и четыре единицы техники тушили огонь. Когда они смогли войти в дом, нашли тела детей пяти, трех и двух лет. Их родителей в момент пожара не было дома, дети находились дома одни.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). Прокуратура поставила расследование на контроль и начала собственную проверку. Семья состояла на учете, а мать детей несколько раз привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

«Оценке подлежит бездействие должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при работе с неблагополучными семьями», – заявили в ведомстве.

Напомним, ребенок и трое взрослых стали жертвами пожара в рабочем поселке Омской области. Причиной пожара стала старая печь, люди погибли, отравившись дымом.

Котельнич, Наталья Рязанова

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