На Камчатке массово эвакуируют школы и училища

Учебная неделя на Камчатке началась с сообщения о возможном акте терроризма. В крае провели эвакуацию учащихся из всех школы, колледжей и техникумов.

«Из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов изо всех школ региона, а также студентов и сотрудников средних профессиональных организаций. Занятия во второй смене во всех школах края на сегодня отменены, сотрудникам правоохранительных органов нужно время на проверку зданий», – пояснили в пресс-службе краевого правительства.

Руководство школ известило родителей, что занятия прерваны. Младших школьников передают лично родителям, а тех, за кем не могут прийти, учителя провожают до дома. Во время эвакуации никто не пострадал. Всего в крае находятся 121 школа и 11 средних профессиональных училищ.

Напомним, в начале февраля по Дальнему Востоку прокатилась волна лжеминирований, из-за которых эвакуировали школы в Хабаровском крае, на Камчатке, Колыме, Еврейской АО и Приморье. Все угрозы оказались ложными.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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