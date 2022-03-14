Полиция задержала подозреваемого в убийстве пропавшей год назад модели

Полиция задержала подозреваемого в убийстве модели Гретты Ведлер в Липецке. Тело пропавшей год назад модели нашли в чемодане в багажнике машины.

Задержание проводили липецкие полицейские совместно с московскими коллегами и сотрудниками Следственного комитета, сообщили в пресс-службе МВД России. 23-летнего мужчину подозревают также в краже крупной суммы у 22-летней погибшей.

«В марте 2021 года житель Подмосковья сообщил о пропаже состоящей с ним в дружеских отношениях 22-летней девушки. Тело пропавшей обнаружено в багажнике автомобиля в одном из сел Липецкой области», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, модель Гретту Ведлер убили в феврале 2021 года в одном из московских отелей. Подозреваемый спрятал тело в багажнике и на машине отвез в село Сошки Липецкой области, где оно оставалось больше года.

Липецк, Наталья Рязанова

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