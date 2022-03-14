В Новосибирске младенец пострадал в ДТП с иномарками

Двое взрослых и 10-месячный ребенок получили травмы при столкновении двух иномарок в Новосибирске. Всех пострадавших доставили в больницу, рассказали в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Вечером 13 марта на улице Воинская Mercedes с 45-летним водителем врезался в автомобиль Toyota, которым управлял 27-летний мужчина. В первой иномарке ехали женщины 42 и 20 лет и маленький ребенок. Медики доставили всех троих в больницу после осмотра на месте.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, три человека погибли, еще два пострадали при столкновении двух иномарок в Новосибирской области. Среди погибших был семилетний мальчик.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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