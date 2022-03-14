Более 80 шахтеров остались в донецкой шахте без вентиляции

Шахта им. Засядько в Киевском районе Донецка попала под обстрел ВФУ. Вентилятор главного проветривания, подававший горянкам воздух, оказался обесточен. В шахте находятся 83 человека.

«Обесточены восточный вентиляционный ствол №1 и №3, остановлены два вентилятора главного проветривания. Под землей находится 83 человека, их будут выводить на поверхность», – сообщили в министерстве угля и энергетики Донецкой народной республики.

Никто из горняков не пострадал. Руководство шахты вызвало отряд горноспасателей, которые займутся выводом шахтеров на поверхность.

Напомним, в Кузбассе спасатели вывели из шахты почти 600 рабочих, когда из-за короткого замыкания остановился вспомогательный вентилятор. Пострадавших не было.

Донецк, Наталья Рязанова

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