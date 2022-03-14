В Канске младшеклассник провалился под лед и утонул

Мальчики восьми и девяти лет провалились под лед на реке Кан в Красноярском крае. Младший утонул, старшего спас рыбак, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Днем 13 марта дети вышли на замерзшую реку около садового общества «Остров-Сад» в городе Канске. Младший слишком близко подошел к полынье и провалился в воду. Второй мальчик попробовал вытащить товарища и сам оказался в воде.

«Восьмилетнего ребенка унесло течением, второй мальчик удерживался на воде за счет пуховика. Мальчик стал кричать о помощи. Неподалеку находился мужчина, который подал ребенку ветку и удерживал его до прибытия спасателей, которые извлекли мальчика из воды», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели до сих пор ищут тело погибшего школьника. Следователи и прокуратура начали проверку инцидента.

«Будет дана оценка соблюдению правил безопасности при нахождении на опасных участках водоемов, а также установлены обстоятельства нахождения несовершеннолетних на льду», – пояснили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что семьи мальчиков не состояли на учете.

Как сообщал «Новый День», в парке города Елец Липецкой области мальчик провалился под лед пруда. Он не смог выбраться и к моменту прибытия спасателей был уже мертв.

Канск, Наталья Рязанова

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