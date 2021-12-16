Школьник провалился под лед и утонул в центре Ельца

Мальчик провалился под лед в парке города Елец Липецкой области. Он не смог выбраться и к моменту прибытия спасателей был уже мертв.

Инцидент случился в дневное время 16 декабря в Петровском парке. Школьники гуляли, когда лед пруда под одним из них сломался, и 11-летний школьник ушел под воду. Один из его товарищей позвонил в службу спасения.

В 13:50 по местному времени тело погибшего ребенка подняли на берег. Личность школьника установили по вещам в портфеле, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сотрудники МЧС и полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

В ноябре под неокрепший лед провалились два челябинских школьника. Они гуляли вблизи реки Сынтасты без сопровождения взрослых. Прибывшие спасатели нашли детей уже погибшими.

Елец, Наталья Рязанова

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