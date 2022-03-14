Иркутянин 10 лет насиловал свою дочь

Суд в Иркутской области приговорил 43-летнего местного жителя к долгому сроку заключения за изнасилование родной дочери. Обвинение доказало 39 эпизодов сексуального насилия над несовершеннолетней.

Следователи выяснили, что насилие длилось с 2011 года.

«Проживая в одном из сел Боханского района, мужчина совершал с дочерью половые сношения и иные действия сексуального характера. Насилие сопровождалось угрозами и применением физической силы», – рассказали в управлении Следственного комитета по Иркутской области.

Мужчина угрожал убить жену и младшую дочь, если девочка расскажет кому-то о происходящем. Мать девочки узнала о насилии в ноябре 2020 года и написала заявление в полицию. Мужчину арестовали.

«Приговором суда мужчина признан виновным, с учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – добавили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», 38-летний житель Магнитогорска в Челябинской области в 2020 году неоднократно насиловал 13-летнюю падчерицу. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Иркутск, Наталья Рязанова

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