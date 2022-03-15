В Грозном двое детей пострадали при взрыве газа

Три человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Грозном. Пожарные прибыли на сообщение о пожаре, но возгорания не произошло.

Взрыв случился около 04:42 часов 15 марта в Байсангуровском районе чеченской столицы.

«На пульт диспетчера поступило сообщение, что в частном жилом доме по улице Нурадилова №189 произошел пожар. По уточненной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.

В результате взрыва пострадали один взрослый и трое детей, всех доставили в городскую больницу №4. Подробности их состояния не уточняются.

Напомним, в Воронеже два человека погибли при взрыве газовоздушной смеси в девятиэтажном доме. Пожарные полтора часа боролись с огнем.

Грозный, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»