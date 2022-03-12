В Воронеже два человека погибли при взрыве газа

Взрыв газовоздушной смеси в девятиэтажном доме в Воронеже привел к гибели двух человек. Пожарные полтора часа боролись с огнем, рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону.

Инцидент случился около 03:31 по местному времени в ночь на 12 марта в доме 88 по ул. Хользунова. Взрыв привел к сильному пожару: обрушился пол между квартирами на четвертом и пятом этажах, обе квартиры полностью выгорели. Пожарные сумели справиться с огнем только к пяти часам утра.

«Спасены 27 человек, эвакуировано 113 человек. К ликвидации пожара привлекалось 52 человека, 13 единиц техники», – уточнили в МЧС.

Предварительно, погибли жильцы квартиры, в которой обрушился пол.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин обещал устроить погорельцев во временном пункте размещения в соседней школе. Вскоре им предоставят временное жилье, написал он в телеграм-канале.

Ранее в Тюмени при взрыве газа пострадали пять человек, двух отправили в реанимацию. Взрыв случился в боксе гаражного кооператива, где мужчины ремонтировали автомобиль.

Воронеж, Наталья Рязанова

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