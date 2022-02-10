В Тюмени произошел взрыв газа: пострадали 5 человек, двое в реанимации

В Тюмени произошел взрыв газа. ЧП случилось поздно вечером 9 февраля в боксе гаражного кооператива «Строитель-2» (ул. Малышева, д. 2Б г), где ремонтировали автомобиль. Взрывная волна обрушила гараж, завалив пять человек.

В депздраве Тюменской области сообщили, что трое мужчин получили травму дыхательных путей и ожоги. Двое пациентов находятся в реанимации.

«Вызов поступил 9 февраля в 21:08, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 21:18. На месте работали три бригады медиков, дежурство длилось до 22:30. После осмотра и оказания помощи пятеро пациентов были доставлены в больницы. Троим пациентам оказывается помощь в условиях ожогового отделения ОКБ № 1. Они получили термоингаляционные травмы: комбинированное повреждение дыхательных путей, ожоги. Врачи оценивают их состояние как стабильное, средней степени тяжести. Двоим пациентам оказывается вся необходимая помощь в условиях анестезиологии – реанимации ОКБ № 2 – по поводу тяжелых комбинированных травм. У них спинальные травмы, ожоги и ушибы грудной клетки, у одного из пациентов – черепно-мозговая травма», – цитирует 72.ру пресс-секретаря депздрава Анастасию Ергину.

В числе пострадавших есть ребенок. «Среди пострадавших есть один несовершеннолетний – подросток 15 лет. Состояние его состояние стабильное, средней степени тяжести», – сказали в депздраве.

По данному факту полиция и МЧС проводят процессуальные проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства происшествия.

Прокурор области Владислав Московских взял на контроль проведение проверок и привлечение виновных лиц к ответственности.

Тюмень, Ольга Федорова

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