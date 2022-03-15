В Махачкале девочка выпала со второго этажа детсада

Трехлетняя девочка выпала из окна частного детского сада в Махачкале. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, рассказали в управлении Следственного комитета по Дагестану.

Несчастный случай произошел 14 марта. Девочка осталась без присмотра воспитателя и упала с высоты второго этажа. Ее срочно доставили в больницу, сейчас ребенок находится в реанимации.

Прокуратура проверяет обстоятельства случившегося. СКР возбудил уголовное дело по п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, предназначенных для детей до шести лет, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью).

«Руководство частного детского сада, действуя из корыстных побуждений, получая плату за оказание услуг по воспитанию и дошкольному образованию малолетних детей, не приняло меры по обеспечению безопасности пребывания детей в данном дошкольном учреждении», – пояснили в ведомстве.

Ранее в Челябинске двухлетняя девочка осталась одна в комнате и сумела открыть окно. Она высунулась наружу и выпала из окна с высоты 10-го этажа. Ребенок разбился насмерть.

Махачкала, Наталья Рязанова

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