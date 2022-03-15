российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 марта 2022, 14:54 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Выросло число жертв украинского ракетного удара по Донецку

Число жертв ракетного удара украинских военных по центру Донецка увеличилось до 21. Об это сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале. По данным Минздрава ДНР, сегодня в больнице скончался еще один пострадавший. Ранее сообщалось, что в результате падения обломков сбитой тактической ракеты «Точка-У» погибло 20 мирных жителей, 28 человек получили тяжелые ранения.

По уточненной информации Минздрава, пострадали 37 человек, 23 из них госпитализированы. 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле Донецка ракетой «Точка-У». «Вчера были выяснены данные, исходя из номера ракеты, что за подразделения, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

14 марта ВСУ нанесли удар по центру Донецка тактической ракетой «Точка-У», снабженной кассетным боезарядом. Ракету удалось сбить, но падение ее обломков привело к многочисленным жертвам, десятки человек пострадали. 15 марта в ДНР объявлено днем траура по погибших.

В Кремле сегодня обратили внимание на отсутствие реакции Запада на трагедию в Донецке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ни западные лидеры, ни руководители НАТО, международных организаций ничего не говорят об ужасах, которые творятся в Донецке, и никого не осуждают. «Не буду давать этому оценку, просто хочу обратить на это внимание», – сказал он.

Донецк, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Является военным преступлением»: в Минобороны РФ уточнили детали украинского ракетного удара по Донецку

В рубриках

Скандалы и происшествия,