Выросло число жертв украинского ракетного удара по Донецку

Число жертв ракетного удара украинских военных по центру Донецка увеличилось до 21. Об это сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале. По данным Минздрава ДНР, сегодня в больнице скончался еще один пострадавший. Ранее сообщалось, что в результате падения обломков сбитой тактической ракеты «Точка-У» погибло 20 мирных жителей, 28 человек получили тяжелые ранения.

По уточненной информации Минздрава, пострадали 37 человек, 23 из них госпитализированы. 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле Донецка ракетой «Точка-У». «Вчера были выяснены данные, исходя из номера ракеты, что за подразделения, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

14 марта ВСУ нанесли удар по центру Донецка тактической ракетой «Точка-У», снабженной кассетным боезарядом. Ракету удалось сбить, но падение ее обломков привело к многочисленным жертвам, десятки человек пострадали. 15 марта в ДНР объявлено днем траура по погибших.

В Кремле сегодня обратили внимание на отсутствие реакции Запада на трагедию в Донецке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ни западные лидеры, ни руководители НАТО, международных организаций ничего не говорят об ужасах, которые творятся в Донецке, и никого не осуждают. «Не буду давать этому оценку, просто хочу обратить на это внимание», – сказал он.

Донецк, Наталья Петрова

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