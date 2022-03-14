«Является военным преступлением»: в Минобороны РФ уточнили детали украинского ракетного удара по Донецку

В министерстве обороны России уточнили, что в результате падения обломков сбитой украинской тактической ракеты «Точка-У» в Донецке погибло 20 мирных жителей, 28 человек получили тяжелые ранения. В российском оборонном ведомстве применение такого оружия против мирных граждан назвали военным преступлением, подтверждающем нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня на Украине режима.

«В результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибло 20 мирных жителей. Ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения и доставлены в медицинские учреждения. Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

При этом в оборонном ведомстве обратили внимание, что решение о применении такого вооружения принимается на уровне руководства, что еще раз подтверждает античеловеческую суть правящего в Киеве режима. «Снаряжение боевой части тактической ракеты «Точка-У» кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей. Обращаю внимание, что решение на применение такого типа ракетного вооружения принимает, как минимум, командование украинской группировкой войск, после утверждения руководством вооруженных сил Украины в Киеве. Всё это еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня режима на Украине», – подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ.

Как сообщалось ранее, 14 марта около 11 часов 30 минут московского времени с территории подконтрольной киевскому националистическому режиму был осуществлен удар тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу города Донецка. Обстрел города производен с северо-западного направления, из района населённого пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями.

Москва, Мария Соколова

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