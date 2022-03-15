Парапланерист упал на скалы под Сочи

Турист из Пскова рухнул на скалы под Сочи из-за сломавшегося параплана. Когда спасатели до него добрались, у мужчины из-под снега виднелась только голова.
Экстремал отправился в полет на параплане над горнолыжным комплексом «Роза Хутор» вопреки запретам. На вираже крыло параплана сложилось, и турист упал в скалах. Он связался со спасателями, но не смог передать свои координаты, смог только сказать, что находится на высоте 1,8 тыс. метров над уровнем моря.
Сначала туриста искали с помощью беспилотника, потом отправили вертолет. Когда спасатели из вертолета заметили мужчину, его почти целиком засыпало снегом. Параплан упал в труднодоступной местности, и спасателям пришлось десантироваться с вертолета, чтобы добраться до пострадавшего. Вывозили его тоже по воздуху, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
На месте у пострадавшего предварительно диагностировали перелом ноги и компрессионный перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб груди.
Ранее турист из Братска погиб на горнолыжном курорте около Байкала. 56-летний мужчина слишком разогнался на спуске и врезался в 28-летнюю девушку. Мужчина погиб на месте, девушку доставили в больницу.
Сочи, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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