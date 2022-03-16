Приморец шесть лет хранил снаряд, от которого погибли два мальчика

Следователи в Приморье задержали отца погибших от взрыва мальчиков. Выяснилось, что мужчина хранил снаряд у себя во дворе.

Напомним, 11 марта мальчики во время игры активировали старый снаряд. Один ребенок погиб на месте, второго доставили в больницу, где он умер. Предполагалось, что дети нашли оружие около села и принесли к себе во двор.

«В ходе расследования установлено, что 37-летний мужчина с 2015 года хранил металлический предмет, похожий на снаряд, во дворе своего дома. Он планировал сдать его на металл. Данный предмет был обнаружен детьми», – рассказали в приморском управлении СКР.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Владивосток, Наталья Рязанова

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