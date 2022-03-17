Подросток и две школьницы отравились угарным газом под Красноярском

Четыре человека отравились угарным газом в селе Идринское Красноярского края. Прокуратура начала проверку инцидента, сообщили в ведомстве.

Вечером 16 марта 27-летнего мужчину, 18-летнего подростка и девочек семи и девяти лет доставили в больницу. Они надышались угарным газом, медики оказали им помощь.

Предварительно, причиной стало неправильное обращение с печью. Пострадавшие слишком сильно закрыли задвижку, и газ вместо трубы пошел в помещение.

«Прокуратура края организовала проверку. Будет дана оценка соблюдению требований противопожарной безопасности, проверена деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установлены причины и условия произошедшего», – пояснили в прокуратуре.

В случае необходимости ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Напомним, на Кубани мать и четверо детей погибли из-за отравления угарным газом. Они жили в частном доме, погибших утром нашла бабушка детей.

Идринское, Наталья Рязанова

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