Кассирша украла 8 млн рублей для оплаты долгов за покупку биткоинов

48-летняя жительница Сергиева Посада подозревается в присвоении денег компании, где она работала. Женщина взяла кредит на покупку криптовалюты и решила отдать его из похищенных средств.

По данным полиции, сотрудница похитила из кассы более 8 млн рублей в течение месяца. Недостачу заметило руководство и обратилось в правоохранительные органы, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемая рассказала, что по объявлению в Сети решила заработать на криптобирже. Женщина взяла личные сбережения и оформила кредит в банке, чтобы купить биткоины. Однако за вывод денежных средств с электронной площадки неизвестные попросили ее оплатить различные комиссии.

«Чтобы рассчитаться с банками и вернуть вложенную в бизнес сумму, правонарушительница решила взять наличность из кассы», – добавила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение и Растрата»). Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»