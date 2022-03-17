Астраханка задохнулась в заблокированном лифте

Жительница Астрахани погибла в результате пожара в многоквартирном доме на улице Хибинской. Она застряла в лифте и отравилась дымом, рассказали в управлении Следственного комитета по Астраханской области.

Пожар случился вечером 16 марта. В одном из подъездов загорелась деревянная отделка тамбура на 7-м этаже и хранившиеся в нем вещи. На время пожара лифт заблокировали, и в кабине осталась 36-летняя женщина.

«Во время пожара дым проник в шахту лифта, в котором в тот момент находилась местная жительница. Ее тело было обнаружено в после локализации пожара. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом», – рассказали в ведомстве.

Следователи проводят доследственную проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее под Петербургом 90-летняя женщина провели почти девять часов в застрявшем лифте. Игнорировавшая ее звонки диспетчер задержана.

Астрахань, Наталья Рязанова

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