Под Петербургом 90-летняя женщина провела 9 часов в застрявшем лифте

Пенсионерка 90 лет провели почти девять часов в застрявшем лифте. Игнорировавшая звонки диспетчер задержана, ей грозит полумиллионный штраф или тюремный срок.

Инцидент случился в деревне Старая, в доме, где лифты обслуживает управляющая компания «Север». Женщина вошла в лифт, но тот остановился между этажами и несколько часов не трогался с места. Пенсионерка несколько раз звонила диспетчеру, но звонки игнорировались.

«Пожилая женщина провела в лифте почти 9 часов, что негативно сказалось на ее здоровье. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору). Задержана диспетчер УК ООО «Север», – рассказали в Следственном комитете.

Как сообщал «Новый День», жительница Санкт-Петербурга упала вместе с кабиной лифта в шахту с высоты 4-го этажа в торговом центре. Пострадавшую обнаружили только утром и сразу отвезли в больницу.

Всеволожск, Наталья Рязанова

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