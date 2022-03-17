Аферист из Камеруна обманул 19 российских женщин

Гражданин Камеруна в течение четырех лет обманывал российских женщин, представляясь военным. В общей сложности мошенник получил от своих жертв 25 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

50-летнего камерунца задержали в прошлом году. Сейчас расследование его преступной деятельности было завершено. Установлено, что злоумышленник обманул 19 женщин, в том числе пенсионерок, и четверых мужчин.

Мошенник знакомился в социальных сетях и на различных сайтах с жительницами разных регионов России. Он рассказывал им, что служит по контракту в Сирии, Афганистане или Пакистане. Заверял в том, что хочет создать семью с россиянкой.

Затем мужчина говорил, что его ранили, а представительство его страны подверглось нападению. Он предлагал женщинам взять на хранение его вещи и ценности. Затем он звонил от имени курьера, который якобы должен получить деньги за доставку. Обманутые женщины переводили на указанные реквизиты различные суммы. Фактически никаких посылок не существовало, полученные финансы аферист похищал.

При задержании у камерунца обнаружили 20 банковских карт, мобильные телефоны, а также семь паспортов иностранного гражданина, шесть из которых поддельные. «Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 25 млн рублей», – рассказала Волк.

Мужчину обвиняют в мошенничестве, на его имущество наложен арест. Дальнейшую судьбу преступника определит суд.

Москва, Зоя Осколкова

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