В Уфе пенсионер погиб в ДТП с автобусом

Пенсионер погиб в результате ДТП с городским автобусом в Уфе. Общественный транспорт столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114», сообщили в ГИБДД по Башкирии.

Авария случилась 17 марта на улице Менделеева. В салоне автобуса находились 12 пассажиров, одной женщине потребовалась медицинская помощь. 71-летний водитель легковушки при столкновении получил тяжелые травмы, от которых умер.

«Водитель легкового автомобиля скончался при транспортировке в медучреждение. Медицинская помощь потребовалась 37-летней пассажирке автобуса. По факту ДТП начато разбирательство», – пояснили в ГИБДД.

Напомним, в Омске четверо взрослых и двое детей пострадали при столкновении грузовой «Газели» и микроавтобуса «Форд Транзит».

Уфа, Наталья Рязанова

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