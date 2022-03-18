Пьяный красноярец насмерть придавил новорожденную дочь

В красноярской Дудинке молодой отец навалился на трехмесячную дочь, и та задохнулась. Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства случившегося.

По версии следствия, в ночь на 18 марта мать ребенка ушла в гости, оставив девочку с 28-летним отцом. Вскоре после 23 часов пьяный мужчина всем телом навалился на маленькую дочь. Они находились в ванной комнате, малышка лежала на полу. При этом мужчина сломал унитаз и затопил соседей снизу – они и позвонили в экстренную службу. Вскрывшие квартиру спасатели нашли девочку уже мертвой.

«По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии от сдавления грудной клетки», – сообщили в управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии. В краевой прокуратуре уточнили, что у ребенка оказались переломаны ребра.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии). Подозреваемого задержали, решается вопрос о его аресте на время следствия.

Прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку полноте и своевременности деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее 21-летнюю жительницу Красноярска задержали за тяжелые побои новорожденному сыну. Молодая мать разозлилась из-за долгого плача сына и ударила малыша по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму.

Дудинка, Наталья Рязанова

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