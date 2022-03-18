В Подмосковье одиннадцать школьников отравились дымом

В Московской области одиннадцать детей отравились дымом в школьном туалете. По предварительным данным, ученики подожгли средство от насекомых.

Как сообщает телеграм-канал Mash, инцидент произошел в учебном заведении в деревне Огуднево городского округа Щелково. Дети надышались дымом в туалете, жаловались на головокружение и тошноту.

Прибывшие на место медики скорой помощи увезли пострадавших в больницу. В общей сложности на недомогание пожаловались семь мальчиков и четыре девочки в возрасте 12-14 лет. В результате три ученика были госпитализированы с отравлением продуктами горения средней степени тяжести.

Предполагается, что школьники подожгли таблетку от тараканов или грызунов.

Москва, Зоя Осколкова

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