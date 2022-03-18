В Ростове-на-Дону 17 детей отравились в школе-интернате

Воспитанники школы-интерната в Ростове-на-Дону попали в больницу после обеда в столовой. Всех 17 человек доставили в больницу.

Инцидент случился 16 марта, пострадали дети в возрасте 7-15 лет. После обеда в столовой, куда доставляли готовую продукцию, 17 воспитанников почувствовали себя плохо.

«Резко ухудшилось состояние здоровья, появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи, рвоты и повышенной температуры. Несовершеннолетние госпитализированы, состояние детей удовлетворительное», – рассказали в управлении Следственного комитета по Ростовской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ о предоставлении небезопасных услуг. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения причин отравления.

Как сообщал «Новый День», в Туве проверяют обстоятельства отравления 12 воспитанников дома ребенка. Астровирус и ротавирус обнаружили у 12 детей.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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