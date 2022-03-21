В Ростове-на-Дону 13 человек обварились кипятком из теплотрассы

Порядка 13 человек пострадали при порыве теплотрассы около многоквартирного дома по ул. Малиновского, 18 в Ростове-на-Дону. Кипяток хлынул фонтаном, и спасателям пришлось выводить людей на улицу.

Порыв случился около 01:30 часов в ночь на 21 марта. На место аварии прибыли 16 единиц техники и 48 человек, тут же началась эвакуация людей. Позже число спасателей увеличилось до 79, прибыли еще пять единиц техники.

«В результате образовавшегося фонтана с горячей водой потребовалась эвакуация жильцов рядом расположенных многоквартирных жилых домов. Проводятся работы по ликвидации аварии», – говорится в сообщении МЧС.

При этом 13 человек получили ожоги конечностей, их доставили в больницу. Подробности их состояния не уточняются.

Напомним, в Южно-Сахалинске женщина провалилась в яму с кипятком, которая образовалась из-за прорыва на теплотрассе. Пострадавшую доставили в больницу, прорывом занялась аварийная бригада.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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