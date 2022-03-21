Бастрыкин взял на контроль расследование коммунальной аварии в Ростове-на-Дону

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах коммунальной аварии в Ростове-на-Дону, в результате которой пострадали 13 человек. Пострадавшим уже пообещали восстановление квартир и компенсации.

«Проводится доследственная проверка. Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура региона проверяет, как соблюдались требования законодательства и обеспечивает надзор за ремонтом теплотрассы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что среди пострадавших двое детей, одна девочка находится в реанимации. Жизни пострадавших ничто не угрожает. По его словам, вскоре пострадавшие от воды квартиры восстановят.

«Все будет сделано за счет компании, в полном объеме: и восстановление стекол, и приведение в порядок квартир», – приводит слова Голубева его пресс-служба.

Мэр города Алексей Логвиненко заявил, что виновник аварии – компания «Лукойл», ответственная за теплотрассу. Ближайшие к порыву дома обеспечены теплом по резервной схеме. Ремонт прорыва планируется завершить к 19:00 по местному времени. По словам градоначальника, «Лукойл» пообещала выплатить всем пострадавшим компенсацию.

Напомним, в ночь на 21 марта из-за порыва теплотрассы фонтан кипятка ударил в окна 3-го и 4-го этажей, выбил стекла и подтопил 12 квартир. 13 жильцов получили ожоги и были доставлены в больницу.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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