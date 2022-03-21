В Подмосковье неизвестный облил кислотой трех человек

В подмосковном Домодедове мужчина облил кислотой трех человек, в том числе ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Инцидент произошел у дома в Подольском проезде. Неизвестный сначала плеснул кислоту в лицо 26-летнему мужчине, а затем стоящей рядом девушке. Часть жидкости попала на 11-летнего ребенка, передает телеграм-канал Mash. Предположительно, злоумышленник мстил своей бывшей возлюбленной.
Как сообщили в региональном управлении СКР, три человека были доставлены в больницу с химическими ожогами разных частей тела. Предварительно, в них плеснули серной кислотой.
«Органами МВД осуществляется розыск нападавшего. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в Следственном комитете.
Бразилиа, Зоя Осколкова
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