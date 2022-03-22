В Кемерово эвакуируют горняков из шахты «Листвяжной»

Спасатели эвакуируют рабочих из кузбасской шахты «Листвяжная» из-за жалоб на самочувствие. На поверхность выведут всю смену из 134 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию шахты.

Во время работы несколько человек пожаловались на недомогание, еще семь человек обратились к медикам, когда вышли на поверхность.

«До 10 горняков пожаловались на недомогание во время смены. Они эвакуированы. Принято решение вывести на поверхность всю смену из более 100 человек», – рассказали в администрации.

Сотрудники скорой помощи Беловского городского округа заверили, что всех шахтеров осмотрят. Пока жалобы поступили только от семи человек, вышедших на поверхность, им оказывают помощь.

По данным оперативного дежурного Ростехнадзора, в забое произошло загазирование. Предварительно, датчики метана показывают, что уровень концентрации газа не превышен.

Напомним, работы в шахте «Листвяжная» возобновились после восстановления забоя, поврежденного взрывом метана в конце ноября. Тогда под землей находились 285 человек, 51 погиб, в их числе пятеро спасателей, вернувшихся за оставшимися под землей горняками.

Кемерово, Наталья Рязанова

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