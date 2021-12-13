Спасатели подняли тело последнего погибшего в ЧП в «Листвяжной»

Горноспасатели подняли на поверхность тело последнего погибшего в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Поисковая операция официально завершена, но работы по восстановлению шахты продолжаются, рассказали в региональном управлении МЧС России.

«Обнаружено и поднято на поверхность тело погибшего шахтера. Эвакуированы все погибшие – 51 человек (46 шахтеров и пять горноспасателей)», – говорится в сообщении ведомства.

За время поисков специалисты проверили 41 км выработок. Одновременно с поисками из шахты откачали более 20 тыс. кубометров воды, а рабочие установили 18 вентиляционных перемычек, восстановили шлюзы.

По данным правительства Кемеровской области, днем 12 декабря в больницах региона оставались двое пострадавших при взрыве в шахте. Один спасатель находился в тяжелом состоянии, а состояние шахтера оценили как легкое. Врачи амбулаторно наблюдают еще 81 пациента (34 шахтеров, 47 спасателей).

Как сообщал «Новый День», 25 ноября в «Листвяжно» случился взрыв метана, приведший к гибели 51 человек. Еще 106 человек пострадали, часть были госпитализированы с травмами и отравлением угарным газом, некоторые лечились дома.

Следователи возбудили несколько уголовных и 25 административных дел в отношении руководства шахты «Листвяжная». Пять человек уже находятся под стражей по уголовным делам о халатности и нарушении правил безопасности.

Кемерово, Наталья Рязанова

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