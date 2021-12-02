Против руководства шахты «Листвяжная» возбуждено 25 дел

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что дел в отношении руководства шахты «Листвяжная» в Кемеровской области возбуждено 25 административных, – пишет РИА Новости.
«Помимо возбужденных уголовных дел прокурорами инициировано привлечение руководства шахты к административной ответственности и дисквалификации. Всего возбуждено 25 дел. По каждому из них мы добьемся справедливого решения», – сказал Краснов на совещании.
Напомним, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
Москва, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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