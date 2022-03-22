В Кузбассе медики отправили в больницу 12 горняков из «Листвяжной»

Число отправленных в больницу шахтеров «Листвяжной» увеличилось до 12 человек. Прокуратура Кемеровской области начала проверку обстоятельств отравления рабочих.

Ранее медики госпитализировали семь человек, эвакуированных из шахты после того, как порядка десяти шахтеров пожаловались на недомогание. Прибывшие специалисты предположили загазирование выработки, всех рабочих вывели на поверхность.

Медики обследовали эвакуированных из шахты рабочих, все они пострадали в легкой степени. Кроме 12 человек, которым потребовалась госпитализация.

«На 12:20 часов 12 пострадавших госпитализированы в центр охраны здоровья шахтеров. Они проходят тщательное всестороннее обследование, прибыли специалисты-токсикологи. На момент эвакуации у всех шахтеров состояние легкой степени тяжести», – сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

Руководство шахты приостановило подземные работы до выяснения причин инцидента. Прокуратура области начала проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности в «Листвяжной».

По данным ведомства, сбой в работе вентиляционной системы случился при переключении главного вентилятора. Резервный вентилятор подключили в рамках плановых ремонтно-восстановительных работ. В Министерстве угольной промышленности Кузбасса сообщили, что задержка проветривания составила 8 минут, по нормам допустимы 10 минут.

Кемерово, Наталья Рязанова

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