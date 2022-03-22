В Санкт-Петербурге три человека провалились под лед и утонули

Три человека погибли, провалившись под лед в Санкт-Петербурге. Спасатели продолжают поиски тел двух жертв тонкого льда.

Тело первого погибшего нашли в полынье недалеко от Парка 300-летия Петербурга. Еще два человека погибли на Неве. Первый был один и провалился под лед около 15:35 в районе дома 60 по Октябрьской набережной.

Спустя два часа компания из четырех человек гуляла по Неве в районе дома 123 по проспекту Обуховской Обороны. Все они провалились под лед, но троих сотрудники пожарно-спасательной части сумели вытащить из воды, а тело еще одного мужчины пока не нашли.

«Непрочный лед водоемов приобрел угрожающее состояние. С начала года жертвами собственной халатности стали уже 4 человека. С 15 марта запрещено выходить на ледовое покрытие абсолютно всех водных объектов на территории Санкт-Петербурга. Составлен уже 71 протокол об административном правонарушении», – пояснили в петербургском главке МЧС.

Напомним, мальчики восьми и девяти лет провалились под лед на реке Кан в Красноярском крае. Старшего спас рыбак, а младший утонул.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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