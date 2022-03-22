Подросток внезапно умер в омском магазине

Подросток умер до приезда скорой помощи в одном из магазинов Омска. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Инцидент случился днем 21 марта, когда 14-летний мальчик был в магазине вместе с мамой. По словам очевидцев, мальчику резко стало плохо, он упал и потерял сознание. На место прибыла скорая, медики начали реанимацию и вызвали спецбригаду, но прибывшие констатировали смерть.

Следователи начали проверку обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-службе управления СКР по региону. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка. В региональном минздраве отметили, что реанимационная бригада добралась к месте происшествия за восемь минут.

Предварительно, подросток страдал хроническим заболеванием и умер от острого коронального синдрома.

Как сообщал «Новый День», в Братске восьмиклассница умерла от инсульта, а скорая помощь добиралась до нее 48 минут. Прокуратура, региональный минздрав начали проверку.

Омск, Наталья Рязанова

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