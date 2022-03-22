Два иркутянина попали под кипяток на работе

Двое рабочих получили ожоги от горячей воды на производстве в иркутском городе Усолье-Сибирское. Один из них в критическом состоянии находится в реанимации.

Рабочие проводили промывку системы вываривания на предприятии по добыче и переработке соли. Мужчины сливали кипяток, но сами попали под поток горячей воды и оказались в больнице.

28-летний работник получил ожоги 80-90% тела, врачи оценили его состояние как критическое. Его 33-летний напарник ошпарил ноги, получив ожоги 10-15% тела. Его жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет проводит доследственную проверку на признаки преступления по ст. 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, сообщили в ведомстве. Прокуратура Иркутской области поставила действия СКР на контроль и начала собственную проверку для оценки исполнения законодательства в сфере охраны труда.

Как сообщал «Новый День», в Новосибирской области трое рабочих проверяли тепловой узел в подвале лицея и провалились в скопившийся от течи кипяток. Пострадавшие доставлены в больницу с ожогами 50-80%, все трое умерли.

Усолье-Сибирское, Наталья Рязанова

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