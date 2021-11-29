В Новосибирске скончался третий рабочий, упавший в кипяток в лицее

В Новосибирской областной клинической больнице умер третий рабочий, который упал в яму с кипятком в лицее. Расследование уголовного дела о халатности продолжается.

«Пациент умер вчерашней ночью», – сообщил РИА «Новости» представитель Новосибирской областной клинической больницы.

Днем 1 ноября трое рабочих проверяли тепловой узел в подвале лицея, когда под ними провалилась плита перекрытия. Все трое оказались в яме с кипятком, который собрался под перекрытием. Пострадавшие доставлены в больницу с ожогами 50-80% тела. Первый рабочий, получивший обширные ожоги, умер 2 ноября, через неделю скончался второй пострадавший.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Проверку также проводит и прокуратура.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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