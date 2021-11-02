СКР возбудил дело о халатности после падения рабочих в кипяток в Новосибирске

Следственный комитет по итогам проверки возбудил уголовное дело о халатности после происшествия в лицее Новосибирска. В результате обрушения плиты один человек погиб, двое оказались в реанимации с ожогами.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). Выполнен необходимый объем первоначальных следственных и процессуальных действий, назначены экспертизы», – сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Следователи не уточнили, кто из должностных лиц подозревается в ненадлежащем исполнении обязанностей или небрежном отношении к работе. Прокуратура проверяет соблюдение правил и техники безопасности при проведении работ, а также законность действий должностных лиц, ответственных за содержание внутрисетевого оборудования лицея.

По данным следствия, 1 ноября двое рабочих ООО «Сибирская генерирующая компания» и сотрудник лицея № 12 осматривали теплоузел в подвале здания лицея. Плита перекрытий под ними проломилась, и мужчины упали в полную кипятка яму. Они получили ожоги 50-80% тела и были доставлены в больницу.

Ранее один из пострадавших умер от полученных повреждений. Двое других остаются в реанимации под постоянным наблюдением врачей.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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