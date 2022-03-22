В Башкирии трое детей сбежали из приюта

Трое детей сбежали из социально-реабилитационного центра «Семья» в башкирском Стерлитамаке. Прокуратура координировала поиски детей, сообщили в ведомстве.

В дневное время 21 марта сотрудники центра проводили мальчиков в школу. Но воспитанники скрылись от педагогов и сбежали. Два мальчика являются братьями.

Поиски продолжались почти сутки. В итоге мальчиков нашли в квартире у мамы двух братьев, куда они привели и своего друга. Детей вернут в центр «Семья».

Ранее из Троицкого детского дома на Сахалине за неделю сбежали два подростка. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Стерлитамак, Наталья Рязанова

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