Врачи выписали 11 пострадавших шахтеров с «Листвяжной»

Один рабочий с шахты «Листвяжной» остался под наблюдением врачей в центре охраны здоровья шахтеров. Остальных пострадавших горняков выписали после полного обследования.

«На 12:00 часов 11 сотрудников шахты «Листвяжная» после комплексного медицинского обследования были отправлены домой. Под наблюдением специалистов остается один пациент в состоянии легкой степени тяжести», – рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф.

Напомним, 12 человек были госпитализированы после эвакуации всей смены из 138 человек. Шахта оказалась загазирована из-за сбоя системы проветривания при переключении вентиляторов.

Кемерово, Наталья Рязанова

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