В Кузбассе оставшегося под завалами горняка нашли мертвым

Спасатели достали из-под завалов в кузбасской шахте «Осинниковская» тело рабочего, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Сегодня ночью был найден и из-под завалов извлечен горнорабочий. Поисково-спасательная операция завершена», – говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Кемеровской области подтвердили, что шахтера нашли мертвым.

Накануне на шахте «Осинниковская» случился выброс газа с обрушением породы. В шахте находилось 119 человек, спасатели сумели вывести на поверхность всех, кроме одного. Его поисками занимались сотрудники двух военизированных горноспасательных отделений.

Кемерово, Наталья Рязанова

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