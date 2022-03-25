Военный священник погиб под Белгородом

В Белгородской области при обстреле погиб протоиерей Олег Артемов.

Вчера вечером батюшка попал под обстрел украинского «Смерча» в селе Журавлевка, расположенном недалеко от российско-украинской границы. Он погиб при исполнении своего пасторского долга.

Артемов служил помощником командира части по работе с верующими в синодальном Отделе по взаимодействию с Вооруженными силами.

Белгород, Зоя Осколкова

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