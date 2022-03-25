Военный священник погиб под Белгородом

В Белгородской области при обстреле погиб протоиерей Олег Артемов.
Вчера вечером батюшка попал под обстрел украинского «Смерча» в селе Журавлевка, расположенном недалеко от российско-украинской границы. Он погиб при исполнении своего пасторского долга.
Артемов служил помощником командира части по работе с верующими в синодальном Отделе по взаимодействию с Вооруженными силами.
Белгород, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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