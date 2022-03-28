Пожары в Чернобыльской зоне: радиационная обстановка в РФ стабильная – Роспотребнадзор

Радиационная обстановка в России, несмотря на ситуацию с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, остается стабильной. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что в связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором ведется мониторинг радиационной обстановки в России в приграничных территориях.

«По данным мониторинга радиационная обстановка в Российской Федерации остается стабильной. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», – говорится в сообщении.

Напомним, две недели назад Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения предупредило о росте радиационной опасности в результате зафиксированных пожаров в зоне Чернобыльской АЭС. Накануне украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Telegram, что в Чернобыльской зоне отчуждения из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров леса. Зафиксирован 31 пожар, «вызывающий повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха», – отметила она.

Москва, Наталья Петрова

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