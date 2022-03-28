Женщина с двумя детьми погибла в ДТП под Воронежем

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими в Воронежской области. Среди жертв дети 10 и 15 лет, сообщила пресс-служба ведомства.

Днем 27 марта два легковых автомобиля столкнулись на дороге «Анна-Бобров» в Аннинском районе. По версии следствия, пьяный 31-летний мужчина за рулем «Форда Фокус» выехал на встречную полосу. Там он врезался в «Ладу Гранта», которой управляла 44-летняя жительница Воронежа, а ее пассажирами были сын и дочь. Все трое родственников умерли на месте ДТП.

Водителя иномарки и его пассажиров 25 и 34 лет доставили в больницу.

«Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц. После выписки водителя из больницы будет решен вопрос об избрании меры пресечения», – рассказали в СКР.

Прокуратура Воронежской области взяла на контроль следствие по факту ДТП.

Ранее четверо взрослых и ребенок погибли при лобовом столкновении автомобиля Audi A7 с грузовым КамАЗом в Ставропольском крае. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Воронеж, Наталья Рязанова

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