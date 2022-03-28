Еще одну мину в Черном море обнаружили турецкие военные

Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море у побережья страны.

«У берегов населенного пункта Игнеада вблизи границы с Болгарией обнаружена морская мина», – говорится в сообщении ведомства в понедельник, передает агентство «Анадолу».

В Минобороны отметили, что в зону происшествия оперативно направлена группа морского спецназа (SAS). Сейчас проводится операция по нейтрализации мины.

Напомним, в субботу, 26 марта, дрейфующая мина была обнаружена в проливе Босфор. Боеприпас обнаружили рыбаки. Военные специалисты нейтрализовали боеприпас. В связи с обнаружением дрейфующей мины судоходство через пролив приостанавливалось. Движение судов через Босфор открыли после ликвидации минной угрозы.

Минобороны Турции обсудило данную тему с представителями России и Украины. После инцидента в морской акватории стали дежурить тральщики ВМС Турции. Власти Турции с 26 марта запретили ночную рыбалку в части акватории Черного моря.

ФСБ России 19 марта предупредило о минной опасности для судов в акватории Черного моря. Российская спецслужба сообщила о 420 минах, установленных Украиной после начала российской спецоперации на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Часть тросов, соединяющих мины с донными якорями, оборвалась во время шторма. Ведомство предупредило, что течения могут отнести дрейфующие мины в пролив Босфор и моря Средиземноморского бассейна.

В минувшие выходные в Минобороны РФ заявили, что дрейфующие украинские мины достигнут территориального моря Румынии через 4 суток, а Болгарии – через 10 суток. Как отметил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, при ухудшении гидрометеорологических условий в северной части Черного моря сохраняется угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств.

Анкара, Наталья Петрова

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