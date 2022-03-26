Украинская мина доплыла до Босфора. Судоходство через пролив вновь открыли после ликвидации боеприпаса

Министр обороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что обнаруженным сегодня, 26 марта, в проливе Босфор предметом оказалась мина.

По словам главы минобороны, мину обезвредил морской спецназ. Как показала экспертиза, это был боеприпас старого образца, уточнил министр, передает агентство «Анадолу».

«Переговоры с властями России и Украины по этому вопросу продолжаются», – добавил Акар.

Министр также сообщил, что проведена необходимая координация с береговой охраной и с ВМС Турции, чтобы обеспечить безопасное продолжение морского судоходства.

«Необходимые меры приняты. Морское движение (через Босфор – прим. ред.) продолжается безопасно. ВМФ Турции бдительно следит за ситуацией, работа продолжается»,– сказал глава минобороны.

Ранее Главное управление береговой безопасности Турции сообщило, что судоходство через Босфор вновь открыто.

Сегодня, 26 марта, движение судов через Босфор приостанавливали из-за обнаружения объекта, похожего на мину. По данным турецких СМИ, дрейфующий объект заметили рыбаки в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели. Позднее Минобороны Турции сообщили, что на место обнаружения предмета были направлены военные специалисты, которые нейтрализовали этот объект.

ФСБ России ранее предупредило о минной опасности для судов в акватории Черного моря. Российская спецслужба сообщила о 420 минах, установленных Украиной после начала российской спецоперации на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Часть тросов, соединяющих мины с донными якорями, оборвалась во время шторма. Ведомство предупредило, что течения могут отнести дрейфующие мины в пролив Босфор и моря Средиземноморского бассейна.

Анкара, Наталья Петрова

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