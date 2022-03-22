Турецкие военные в Черном море отслеживают украинские мины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 22 марта, заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море, – сообщают СМИ.

Как ранее сообщила газета Hürriyet, «ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России».

Напомним, накануне в ФСБ России сообщили, что не исключается возможность дрейфа установленных Украиной в Черном море мин в Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Украины после начала российской спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.

Анкара, Иван Бабурин

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