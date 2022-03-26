В Турции сообщили о похожем на мину предмете у входа в Босфор

Предмет, похожий на мину, обнаружен в Черном море у входа в Босфорский пролив. Об этом сообщает турецкое издание Star.
По данным газеты, плывущий объект заметили рыбаки в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели. Отмечается, что турецкая береговая охрана приняла все необходимые меры.
Позже Минобороны Турции заявило о нейтрализации в Босфоре этого предмета. «Объект, похожий на мину, был взят под контроль командами подводной обороны, и было предпринято вмешательство для его нейтрализации», – говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).
ФСБ России ранее предупреждало о минной опасности для судов в акватории Черного моря. Российская спецслужба сообщила о 420 минах в заграждениях на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, установленных Украиной после начала российской спецоперации. Часть тросов, соединяющих мины с донными якорями, оборвалась во время шторма. Ведомство предупредило, что течения могут отнести дрейфующие мины в пролив Босфор и моря Средиземноморского бассейна.
Власти Турции выразили опасение, что течение прибьет дрейфующие в Черном море мины к побережью страны. Военно-морские силы Турции призвали все экипажи судов отслеживать дрейфующие мины по курсу после сообщения ФСБ России.
В Сети появились видео, на которых предположительно запечатлена мина в морских водах у турецкого побережья.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube